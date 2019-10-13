السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يكرم أعضاء اللجنة الفورية بالدفاع المدني نظير جهودهم المثمرة



‏ ‎بريدة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الصالح يرافقه أعضاء اللجنة الفورية للدفاع المدني بالمنطقة الذين قدموا للسلام على سموه، والتشرف بتسلم شهادات شكر وتقدير من سموه نظير جهودهم المثمرة.

ورحب سموه بهم في بداية الاستقبال، منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشاد سموه بما قدمه أعضاء اللجنة الفورية للدفاع المدني بالمنطقة من جهود واضحة في القيام بمهامهم وأعمالهم في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات، متمنياً التوفيق والسداد للجميع لتحقيق كل ما فيه خير.

من جانبه أعرب اللواء الصالح عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، وعلى ما يحظى به الدفاع المدني بالمنطقة ومنسوبيه من دعم واهتمام سموه وتكريمه وتشجيعه الدائم لرجال الدفاع المدني .

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13:46ت م

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