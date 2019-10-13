السعودية اليوم / المختبر الإقليمي وبنك الدم يحتفي بمناسبة حصوله على "الآيزو العالمي"



الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

احتفل منسوبو المختبر الإقليمي وبنك الدم، بمناسبة حصول المختبر على شهادة "الآيزو العالمية ISO 15189 " في جودة المختبرات الطبية، وذلك في منتجع الفيصلية بالرياض، مؤخراً، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، وعدد من منسوبي المختبر.

وقدم الدكتور التويجري شكره و تقديره لمدير المختبر الإقليمي وبنك الدم للدكتور كامل بن محمد الدوسري، وبقية فريق العمل على النجاحات المتكررة و الاعتمادات المتتالية، التي تضمن خدمة ذات جودة عالية للمريض، مكنت المختبر الإقليمي أن يكون الصرح الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

كما كرّم مدير عام الشؤون الصحية عدداً من الموظفين الذين كان لهم الجهد الأكبر في الحصول على شهادة الآيزو .

من جانبه أكد الدكتور كامل الدوسري أن مسيرة النجاح لن تتوقف عند مرحلة بل مواصلة الجهد خلف كل ما يحقق الكفاءة والجودة في العمل المخبري تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في الخدمات الصحية مثمناً لكافة منسوبي المختبر ما يقدمون من جهود كبيرة و تفان بالعمل، أكسبت المختبر العديد من الامتيازات والأولويات و وضعته في قمة المختبرات المخبرية.

يذكر أن المختبر الإقليمي ‏وبنك الدم بالرياض يعد أول مختبر في الشرق الأوسط يجمع كل الاعتمادات محلياً وعالمياً ، وهي: المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سيباهي"، اعتماد JCI، اعتماد المختبرات التابع للكلية الأمريكية" CAP"، اعتماد ISO 15189.

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13:40ت م

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