السعودية اليوم / صندوق التنمية الزراعية بجازان يطلق حملة للتبرع بالدم لجنود الوطن بالحد الجنوبي



جيزان 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

نظم فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة جازان اليوم، حملة للتبرع بالدم لجنود الوطن البواسل، بمشاركة منسوبي الصندوق، وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فهد المركزي بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس إبراهيم بن أحمد هادي، أن المبادره تأتي إيمانًا بالدور الإنساني والاجتماعي للصندوق، وحرصا على إشراك منسوبيه في كل ما يعود بالخير والنفع والفائدة على الوطن والمجتمع، وأن هذه الحمله خصصت للجنود البواسل في الحد الجنوبي، تقديراً لما يقدمة الجنود المشاركين بحماية حدود الوطن بالحد الجنوبي، سائلا الله عزوجل التوفيق للجميع ونصر الجنود المرابطين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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13:40ت م

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