

بريدة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم غداً، محاضرة بعنوان "خطر تنظيم جماعة الإخوان المتطرف"، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب ببريدة.

وتهدف المحاضرة إلى توعية الناس وتحذيرهم من خطر الفرق الضالة والأفكار الدخيلة على ديننا ومجتمعنا، التي تأتي ضمن سلسلة محاضرات برنامج الأمن الفكري "عقيدة وطن" لهذا العام.

// انتهى //

13:38ت م

0073





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "خطر تنظيم جماعة الإخوان المتطرف" محاضرة تنظمها الشؤون الإسلامية بالقصيم غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.