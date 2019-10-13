السعودية اليوم / تعليم تبوك يشارك في تفعيل برنامج "تعزيز" للمدارس المعززة للسلوك الإيجابي



تبوك 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم, ممثلة في إدارتي التوجيه والإرشاد (بنين - بنات) في تفعيل الأسبوع المكثّف لبرنامج المدارس المعزّزة للسلوك الإيجابي "تعزيز" الذي أطلقته الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة التعليم, في جميع المدارس الحكومية والأهلية بكافة مراحلها التعليمية في جميع مناطق المملكة.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير, أن البرنامج يعنى بدعم السلوك الإيجابي وتنميته من خلال بيئة محفزة وجاذبة ترتكز على استخدام أساليب علمية لتعزيز السلوك الإيجابي لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي للطالب والطالبة، وتأصيل مفهوم القيم وعلاقتها بتربية النشء ودورها في تعديل السلوكيات السلبية وإحلال السلوكيات الإيجابية بما يحقق الفائدة لكل من الفرد والمجتمع.

من جهتها أفادت مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية "بنات" نجلاء بنت سليمان الشامان أن العناصر التنفيذية للبرنامج في المدرسة تتضمن المرشد الطلابي ورائد النشاط ومسؤول التوعية والمعلم والأسرة كل بما ينوط به من أدوار خلال تنفيذ البرنامج, مشيرةً إلى مجالات السلوك الإيجابي المتمثلة في محاور العلاقات الأسرية والمدرسية والمواطنة الإيجابية والسلوك الشخصي والسلوك الترفيهي والسلوك الإيجابي في حل المشكلات، بالإضافة إلى تحديد التقنيات الحديثة وتوظيفها وآلية تنفيذها، مؤكدةً على دور هذه العناصر في رعاية وإنماء السلوك الإيجابي وخفض السلوك السلبي لدى الطلاب والطالبات.

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13:37ت م

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