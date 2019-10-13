السعودية اليوم / المؤسسة العامة للحبوب تنظم غداً فعاليات المعرض السعودي الرابع للمخبوزات



الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

تنظم المؤسسة العامة للحبوب غداً، فعاليات المعرض السعودي الرابع للمخبوزات والمعجنات، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر ثلاثة أيام.

وتأتي الفعاليات انطلاقاً من دور المؤسسة الاستراتيجي، في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية القائمة على منتجات الحبوب, وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

ويعد المعرض فرصة سانحة لبناء شبكة علاقات مهنية وتبادل أهم وأحدث خبرات هذا القطاع، وتسويق منتجاتهم من خلال التواصل المباشر مع المستهلك النهائي، وتعزيز صورتها الذهنية لدى الجمهور، مع إمكانية استقطاب الكوادر الإدارية والفنية ذات الخبرة في هذا المجال، وكذلك لرفع من مستوى وعي الزائرين من حيث إعداد واستهلاك وتخزين منتجات الخبز، وتطوير مهارات الاختيار والتمييز بين جودة المنتجات، ومعرفة العدد الأكبر من موردية .

// انتهى //

13:30ت م

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