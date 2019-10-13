السعودية اليوم / تعليم الجوف ينظم لقاءً لمنسقي أولمبياد "إبداع 2020"



سكاكا 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الموهوبين اليوم، لقاءً لمنسقي الموهبة بالمدارس، لعرض خطوات المرحلة الثانية لمشروع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2020.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين فاضل بن غازي المالكي أن اللقاء هدف إلى التعريف بخطوات تدريب الطلاب على آلية رفع المشاريع العلمية المشاركة في الأولمبياد بمرحلته الثانية والتي تنتهي في بداية شهر ربيع الأول المقبل.

وبين أن الأولمبياد الوطني للإبداع يأتي سعياً لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي، وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

ويهدف الأولمبياد إلى توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلميّة والتقنيّة، واكتشاف المواهب والملكات العلمية للطلاب والطالبات، وإكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، وتمثيل المملكة في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة.

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13:11ت م

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