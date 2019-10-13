السعودية اليوم / مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يناقش اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي



الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

عقد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عدة اجتماعات برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وناقشت الاجتماعات إقرار اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي وتشكيل اللجان الدائمة، كما تم تعيين الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي، مديراً عامًا للمركز.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سيعنى بضبط جودة التعليم الإلكتروني وتوظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بكافة أنماطها وضبط جودتها، كما يسهم في تعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، كما سيزيد من مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم نحو اقتصاد مزهر لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يتيح للمركز أن يكون بيت خبرة ومرجعية وطنية في مجال اختصاصه، وفضاء رحباً لتشييد مستقبل واعد في تطور التعليم الإلكتروني في المملكة.

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13:07ت م

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