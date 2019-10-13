السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خِدْماتها في عدة مناطق



الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم، تقديم جملة من الخِدْمات في عدد من مناطق المملكة بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال الوصول إلى أماكنهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

وشملت الخِدْمات الرجال والنساء في محافظة المذنب وعقلة الصقور التابعتين لمنطقة القصيم، ومقر جامعة الجوف بمنطقة الجوف، ومقر جامعة ضباء بمنطقة تبوك، ومركز برحرح التابع لمنطقة الباحة.

كما شملت الخِدْمات المقدمة مقر هيئة الزكاة والدخل بمنطقة الرياض، وفي ثلاثة مواقع بمنطقة الشرقية "جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام، وسجن محافظة القطيف، والمؤسسة العامة للتقاعد"، كما تقدم خِدْماتها في خمسة مواقع بمنطقة المدينة المنورة "مكتب العمل، ومركز خدمة العملاء بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمديرية العامة للجوازات، وفي التأهيل الشامل"، كما تقدم خِدْماتها في مقر كلية طب الأسنان بمنطقة جازان.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة، خِدْمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

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13:03ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.