2019-10-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا لا تملك معلومات موثوقة بشأن من نفّذ الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو النفطية.

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وقال بوتين، خلال لقائه مع قناة “العربية”: “إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد لي أنه لا علاقة لإيران بالاعتداءات الإرهابية”.

وأكد بوتين مجدداً إدانة بلاده لأي عمل إرهابي يستهدف المملكة ومنشآتها، كما أثنى على دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال بوتين: “دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح”.