شكرا لقرائتكم بوتين: دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بوتين: دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأكد الرئيس الروسي أن روسيا لا تملك معلومات موثوقة بشأن من نفّذ الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو النفطية.
وقال بوتين، خلال لقائه مع قناة “العربية”: “إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد لي أنه لا علاقة لإيران بالاعتداءات الإرهابية”.
وأكد بوتين مجدداً إدانة بلاده لأي عمل إرهابي يستهدف المملكة ومنشآتها، كما أثنى على دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال بوتين: “دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح”.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.