شكرا لقرائتكم بوتين: لدينا علاقات شخصية ودية جداً مع الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بوتين: لدينا علاقات شخصية ودية جداً مع الأمير محمد بن سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لموقفهما البنّاء من الأزمة السورية.
وقال بوتين في لقاء مع قناة “العربية”: لم يكن ممكناً تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا من دون دور السعودية.
وأضاف: “لدينا علاقات شخصية ودية جداً مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد هو من دعَّم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا”.
وتابع بوتين: “نعتبر السعودية لاعباً إقليمياً ودولياً أيضاً، ندين أي عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية”.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: لدينا علاقات شخصية ودية جداً مع الأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.