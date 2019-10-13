2019-10-13

بوتين: لدينا علاقات شخصية ودية جداً مع الأمير محمد بن سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لموقفهما البنّاء من الأزمة السورية.

Advertisements

وقال بوتين في لقاء مع قناة “العربية”: لم يكن ممكناً تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا من دون دور السعودية.

وأضاف: “لدينا علاقات شخصية ودية جداً مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد هو من دعَّم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا”.

وتابع بوتين: “نعتبر السعودية لاعباً إقليمياً ودولياً أيضاً، ندين أي عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية”.