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2019-10-13 بوتين: ندين أي عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية متابعات الخليج 365 - الرياض أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تدين أي عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية. وقال بوتين في مقابلة مع قناة العربية “إن سوق النفط لن يتأثر بأي عمل إرهابي يستهدف المنشآت النفطية”. وأضاف “أخبرت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بضرورة الحصول على أدلة لتحديد من يقف وراء هجوم أرامكو”. Advertisements وتابع الرئيس الروسي قائلا: “مستعدون للمساعدة في التحقيق في استهداف منشآت أرامكو النفطية”. وأضاف فلاديمير بوتين: “ندين أي عمل كهجوم أرامكو بغض النظر عمن يقف وراءه، لا نملك معلومات موثوقة بشأن من نفّذ هجوم أرامكو”.







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