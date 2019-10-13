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قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في صعدة

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2019-10-13

قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في صعدة

متابعات الخليج 365 - واس

أفشلت وحدات من الجيش اليمني، محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع محررة في جبهة الحشوة، بمحافظة وصعدة شمالي البلاد.

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وقال مصدر عسكري يمني إن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التقدم إلى مواقع الجيش في جبال الربعة الاستراتيجية، غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل.

وذكر المصدر – بحسب موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية – أن مواجهات دارت بين الجانبين وقتل وأصيب فيها عدد من العناصر الحوثية المدعومة من إيران .




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