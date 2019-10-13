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بدء جولة الحسم لانتخاب رئيس جديد في تونس
متابعات الخليج 365 - متابعة
بدأ الناخبون التونسيون اليوم عملية التصويت، في دورة ثانية حاسمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد أن انحصر الخيار بين المترشح المستقل قيس سعيّد، ومنافسه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي .
وقد حقق قيس سعيّد 18.4 % من الأصوات، بينما حقق نبيل القروي 15.58 % في الدورة الماضية التي جرت في الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي وتقدم إليها 26 مترشحًا.
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