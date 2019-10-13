بدء جولة الحسم لانتخاب رئيس جديد في تونس

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

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بدأ الناخبون التونسيون اليوم عملية التصويت، في دورة ثانية حاسمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد أن انحصر الخيار بين المترشح المستقل قيس سعيّد، ومنافسه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي .

وقد حقق قيس سعيّد 18.4 % من الأصوات، بينما حقق نبيل القروي 15.58 % في الدورة الماضية التي جرت في الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي وتقدم إليها 26 مترشحًا.