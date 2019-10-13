«التعليم» تمنع بيع الفول السوداني في المقاصف المدرسية

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :

منعت وزارة التعليم بيع جميع منتجات الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية حرصا على صحة الطلاب واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامتهم .

جاء ذلك في تعميم وجهه نائب وزير التعليم لجميع إدارات التعليم حصلت “الخليج 365” على نسخة منه وتضمن إشارة محضر اللجنة الفنية المكونة من وزارة التعليم ووزارة الصحة ، والهيئة العامة للغذاء والدواء للاشتراطات الصحية في التغذية المدرسية الموصي فيه بمنع تداول جميع المنتجات الغذائية المحتوية على الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية لخطورتها على الطلبة المصابين بحساسية الفول السوداني.

وأكد التعميم: أن الطلبة المصابين من الحساسية في هذه المرحلة قد لا يميزون المنتجات المحتوية على الفول السوداني أو يدركون خطورة تناولها بخلاف الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.