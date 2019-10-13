، غياب النقل المدرسي يرهق طلاب مركز الصور ببيشة .. وإدارة التعليم توضح ،

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يضطر طلاب مركز الصور وادي ترج التابع لمحافظة بيشة، منذ بداية العام الدراسي حتى الآن، إلى السير على أقدامهم وركوب المركبات المكشوفة غير الآمنة، بسبب غياب النقل المدرسي عنهم، فيما طالب عددٌ من أولياء أمورهم بتوفير حافلات نقل مدرسي لتوصيلهم.
وقال عدد من أهالي مركز الصور وادي ترج التابع لمحافظة بيشة، إن معضلة النقل المدرسي تتجدّد مع كل بداية عام دراسي، ولم تجد لها لدى الجهات المعنية حلولاً تنهي معاناة الطلاب وأولياء الأمور بشكل كامل.
وأضافوا، منذ بداية العام وعددٌ من الطلاب في مدارس الصور وعدد من المراكز بالمحافظة يعانون الحرمان من النقل المدرسي؛ ما اضطر أولياء الأمور إلى أن يتولوا توصيلهم أو يضطر الطلاب إلى المشي على الأقدام وقطع مسافات بعيدة وتعريض أنفسهم لمخاطر الطريق وضربات الشمس.
من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي السبيعي؛ لـ "الخليج 365"، أنه "فيما يتعلق بالنقل المدرسي، سواء كان عن طريق الشركات المشغلة أو المتعهدين، شأن شركة تطوير الناقل التعليمي والذراع التنفيذية لوزارة التعليم، وهي المعنية بتوفيره، وبتحديد عدد مقاعد النقل في كل المدارس والقطاعات".
وأوضح السبيعي؛ أن دور إدارة التعليم ينحصر في متابعة أداء الشركات المشغلة والمتعهدين، ونقل ما تلاحظه أو ترصده من سلبيات لشركة "تطوير".بيشة إدارة التعليم طلاب
غياب النقل المدرسي يرهق طلاب مركز الصور ببيشة .. وإدارة التعليم توضحسعود الدعجاني الخليج 365 2019-10-13
يضطر طلاب مركز الصور وادي ترج التابع لمحافظة بيشة، منذ بداية العام الدراسي حتى الآن، إلى السير على أقدامهم وركوب المركبات المكشوفة غير الآمنة، بسبب غياب النقل المدرسي عنهم، فيما طالب عددٌ من أولياء أمورهم بتوفير حافلات نقل مدرسي لتوصيلهم.
وقال عدد من أهالي مركز الصور وادي ترج التابع لمحافظة بيشة، إن معضلة النقل المدرسي تتجدّد مع كل بداية عام دراسي، ولم تجد لها لدى الجهات المعنية حلولاً تنهي معاناة الطلاب وأولياء الأمور بشكل كامل.
وأضافوا، منذ بداية العام وعددٌ من الطلاب في مدارس الصور وعدد من المراكز بالمحافظة يعانون الحرمان من النقل المدرسي؛ ما اضطر أولياء الأمور إلى أن يتولوا توصيلهم أو يضطر الطلاب إلى المشي على الأقدام وقطع مسافات بعيدة وتعريض أنفسهم لمخاطر الطريق وضربات الشمس.
من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي السبيعي؛ لـ "الخليج 365"، أنه "فيما يتعلق بالنقل المدرسي، سواء كان عن طريق الشركات المشغلة أو المتعهدين، شأن شركة تطوير الناقل التعليمي والذراع التنفيذية لوزارة التعليم، وهي المعنية بتوفيره، وبتحديد عدد مقاعد النقل في كل المدارس والقطاعات".
وأوضح السبيعي؛ أن دور إدارة التعليم ينحصر في متابعة أداء الشركات المشغلة والمتعهدين، ونقل ما تلاحظه أو ترصده من سلبيات لشركة "تطوير".
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
12:03 PM
أولياء الأمور يطالبون بحلول عاجلة .. والسبيعي: دور الإدارة ينحصر في المتابعة
يضطر طلاب مركز الصور وادي ترج التابع لمحافظة بيشة، منذ بداية العام الدراسي حتى الآن، إلى السير على أقدامهم وركوب المركبات المكشوفة غير الآمنة، بسبب غياب النقل المدرسي عنهم، فيما طالب عددٌ من أولياء أمورهم بتوفير حافلات نقل مدرسي لتوصيلهم.
وقال عدد من أهالي مركز الصور وادي ترج التابع لمحافظة بيشة، إن معضلة النقل المدرسي تتجدّد مع كل بداية عام دراسي، ولم تجد لها لدى الجهات المعنية حلولاً تنهي معاناة الطلاب وأولياء الأمور بشكل كامل.
وأضافوا، منذ بداية العام وعددٌ من الطلاب في مدارس الصور وعدد من المراكز بالمحافظة يعانون الحرمان من النقل المدرسي؛ ما اضطر أولياء الأمور إلى أن يتولوا توصيلهم أو يضطر الطلاب إلى المشي على الأقدام وقطع مسافات بعيدة وتعريض أنفسهم لمخاطر الطريق وضربات الشمس.
من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي السبيعي؛ لـ "الخليج 365"، أنه "فيما يتعلق بالنقل المدرسي، سواء كان عن طريق الشركات المشغلة أو المتعهدين، شأن شركة تطوير الناقل التعليمي والذراع التنفيذية لوزارة التعليم، وهي المعنية بتوفيره، وبتحديد عدد مقاعد النقل في كل المدارس والقطاعات".
وأوضح السبيعي؛ أن دور إدارة التعليم ينحصر في متابعة أداء الشركات المشغلة والمتعهدين، ونقل ما تلاحظه أو ترصده من سلبيات لشركة "تطوير".
، غياب النقل المدرسي يرهق طلاب مركز الصور ببيشة .. وإدارة التعليم توضح ،
المصدر : الخليج 365
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