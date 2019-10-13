السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مدير دائرة النيابة العامة المكلف بالمحافظة



حفر الباطن 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن بمكتبه المحافظة اليوم، مدير دائرة النيابة العامة المكلف الدكتور حامد بن حسن الجهني.

وأعرب سموه عن ترحيبه بالجهني، متمنياً له التوفيق في عمله، مشيداً بما يقدمه الجهاز من جهود ملموسة لحفظ الأمن بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة من خلال معالجة القضايا بحسب الأنظمة والتعليمات المستمدة من تعاليم الشريعة السمحه، وبتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وثمن سموه دعم معالي رئيس النيابة العامة ومعالي الوكيل وحرصهم على التطوير وتسهيل الإجراءات لخدمة المواطنين .

// انتهى //

12:44ت م

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