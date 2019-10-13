

أبها 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

استعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، خلال الشهر الماضي أراضيَ حكومية معتدى عليها، بلغت مساحتها الإجمالية مليونا و سبع مئة و ثلاثا و ثلاثين ألف م2 .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال الإزالة شملت 14 موقعا في السودة ومربة وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل عسير و أحد رفيده وتثليث وتنومه وسراة عبيدة والمجاردة والحرجة وبللسمر والبرك والحازمي والثنية وتبالة.

وأكد الحميدي أن الأمانة تعمل مع البلديات على إزالة مثل هذه التجاوزات المخالفة للأنظمة والقوانين الخاصة بتملك الأراضي، ولن تتهاون مع كل من يحاول المساس بالممتلكات الخاصة للدولة.

// انتهى //

12:08ت م

0054





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أراضيَ حكومية تزيد مساحتها عن مليون وسبع مئة ألف متر مربع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.