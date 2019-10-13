السعودية اليوم / الديوان العام للمحاسبة بالدمام يستضيف لقاءاً تدريبياً حول (التدقيق المبني على المخاطر)



الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

استضاف فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة الشرقية بمدينة الدمام اليوم، لقاءً تدريبياً بعنوان (التدقيق المبني على المخاطر)، الذي ينظمه المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان، ويستمر لمدة خمسة أيام.

ويشارك في اللقاء أكثر من ( 25 ) مراجعاً من منسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تونس وجمهورية العراق ومملكة المغرب وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية.

ويهدف اللقاء إلى تعريف المشاركين بمخاطر المراجعة ومكوناتها وتقييمها ووضع الـخطط المناسبة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الرقابي والمحاسبي بين منسوبي تلك الأجهزة الأعضاء بالمنظمة العربية.

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10:58ت م

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