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أبل في ورطة بعد تسريب فيديوهات شخصية لعملائها

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2019-10-13

أبل في ورطة بعد تسريب فيديوهات شخصية لعملائها

متابعات الخليج 365 - متابعة

تواجه شركة أبل مشكلة حقيقة بعد تداول أنباء عن قيام عاملين في شركة “أبل”، بمشاهدة مقاطع فيديو كثيرة للحياة الخاصة والشخصية لبعض مستخدمي كاميرا المراقبة Cloud Cam التي تنتجها الشركة، من أجل تحسين آلية الذكاء الاصطناعي في تلك الكاميرات.

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ولجأت أبل لموظفين من أجل مشاهدة الفيديوهات الخاصة لعملائها من أجل تحليلها، ومن ثم برمجة آلية الذكاء الاصطناعي على تحديد نوعية الحركة التي تحدث في الأماكن التي تراقبها الكاميرات، من أجل إصدار إنذار مناسب في حالة تعرض المكان للسرقة.

ولم توضح الشركة للعملاء بشكل صريح أنها ستعرض الفيديوهات الخاصة بهم على موظفين لديها، خاصة أن بعض تلك المقاطع تسجل لحظات شديدة الخصوصية، رغم تأكيد المصادر أنه يتم استبعادها من عملية التحليل، وذلك بالرغم من أن أبل تفرض قيوداً على العاملين في تحليل الفيديوهات، مثل منعهم من حمل هواتفهم الخلوية خلال العمل، فإن بعض تلك المقاطع سُربت.




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