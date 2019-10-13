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الحج تلزم شركات العمرة بسداد قيمة خدمات المعتمرين من الخارج

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2019-10-13

الحج تلزم شركات العمرة بسداد قيمة خدمات المعتمرين من الخارج

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألزمت وزارة الحج والعمرة شركات العمرة بسداد قيمة الخدمات المقدمة للمعتمرين من الخارج، عبر نظام الدفع الإلكتروني.

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وتأتي هذه الخطوة بهدف إيقاف تلاعب الوكلاء الخارجيين الذي كان يحدث في السابق، حيث أكدت الوزارة أنه لن يتم قبول تسديد قيمة الخدمات من داخل المملكة.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالعزيز عبدالرحيم وزان، أن برامج النظام الآلي تضم عدداً من حزم الخدمات للمعتمرين، وفقا لـ”عكاظ”.

وأضاف أن جميع شركات العمرة وضعت خططها التشغيلية لخدمة المعتمرين وفق البرامج المختارة من قِبلهم.




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