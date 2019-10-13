2019-10-13

صور.. بدء العمل في تنفيذ أعلى مسجد معلق في العالم بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، عن بدء العمل في تنفيذ أعلى مسجد معلق في العالم، والذي يتميز بإطلالة مباشرة على الكعبة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام.

Advertisements

وسيكون مشروع المصلى المعلق ضمن برج جبل عمر، ويقع على محور المشاة الرئيس المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف، لافتاً إلى أنه سيكون مربوطًا بشكل مرن بين البرجين.

يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمسجد المعلق تصل إلى 200 مُصل، وعرضه 10 أمتار، وارتفاعه 161 متراً، ومساحته الإجمالية 400 متر، 50% منها مصلى والنسبة الأخرى خدمات.







