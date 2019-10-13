السعودية | خارج الـ49 دولة..تفاصيل أخرى عن تأشيرة السياحة السعودية

شكرا لقرائتكم خارج الـ49 دولة..تفاصيل أخرى عن تأشيرة السياحة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت اللائحة الخاصة بتأشيرة السياحة السعودية الصادرة في صحيفة أم القرى صباح الجمعة الماضي، عدداً من الإجراءات التي تتيح للراغبين في الحصول على التأشيرة وتبيان مدة صلاحيتها.

وأشارت اللائحة إلى أن من يحمل جنسية من خارج قائمة الدول الـ49 المشار إليها عبر المنصة الإلكترونية https://visa.visitsaudi.com/ يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى ممثليات خادم الحرمين الشريفين، ويجب على السائح طالب التأشيرة القيام بتعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة، وحمل جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز، كذلك الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة، وتسجيل عنوانه داخل المملكة، أيضا دفع رسوم التأشيرة، فضلا على ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (18) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره.

بالإضافة إلى تقديم الآتي:

تذكرة عودة، وحجز سكن داخل المملكة، أيضا شهادة تعريف بالعمل، وإثبات الملاءة المالية، كذلك خط سير الرحلة، وكافة المعلومات الشخصية، ومنها عنوان سكنه في بلده.

Advertisements

فيما يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية – سارية المفعول - من الولايات المتحدة الأميركية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شينغن، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقاً للمادة (الرابعة).

صلاحية التأشيرة

أشارت المادة الثالثة في لائحة السياحة السعودية إلى أن صلاحية التأشيرة وفقاً لنوعها على النحو التالي:

دخول لمرة واحدة: وتكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً.

أيضا دخول متعدد: وتكون صلاحيتها لمدة سنة تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر.