، "المرصد السوري": "قسد" تستعيد السيطرة على رأس العين بعد اشتباكات عنيفة ،

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تمكّنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في مدينة رأس العين بريف الحسكة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن "قسد" استعادت السيطرة على تلك المناطق، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية، وتتركز الاشتباكات الآن في منطقة معبر رأس العين، بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.
وبحسب "الحرة"؛ وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 17 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا خلال الهجوم المعاكس لـ"قسد" في رأس العين، كما قُتل أربعة عناصر من "قسد" في الاشتباكات ذاتها.
وأضاف المرصد أن قوات من التحالف الدولي تنتشر في مدينة القامشلي ومدينة عين العرب (كوباني).
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية؛ فإن عدد عناصر "قسد" الذين قُتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، ارتفع إلى 85.
وارتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 76، بينهم 13 من خلايا أنقرة ممن قُتلوا خلال قصف واشتباكات مع "قسد"؛ فيما قُتل 8 جنود أتراك خلال الاشتباكات والاستهدافات، وقد اعترفت تركيا بمقتل 5 منهم.
وأشار مصدر إلى وجود معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية- السورية، وعدد الذين قُتلوا مرشح للارتفاع؛ لوجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.المرصد السوري قوات قسد سوريا
"المرصد السوري": "قسد" تستعيد السيطرة على رأس العين بعد اشتباكات عنيفةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-13
تمكّنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في مدينة رأس العين بريف الحسكة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن "قسد" استعادت السيطرة على تلك المناطق، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية، وتتركز الاشتباكات الآن في منطقة معبر رأس العين، بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.
وبحسب "الحرة"؛ وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 17 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا خلال الهجوم المعاكس لـ"قسد" في رأس العين، كما قُتل أربعة عناصر من "قسد" في الاشتباكات ذاتها.
وأضاف المرصد أن قوات من التحالف الدولي تنتشر في مدينة القامشلي ومدينة عين العرب (كوباني).
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية؛ فإن عدد عناصر "قسد" الذين قُتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، ارتفع إلى 85.
وارتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 76، بينهم 13 من خلايا أنقرة ممن قُتلوا خلال قصف واشتباكات مع "قسد"؛ فيما قُتل 8 جنود أتراك خلال الاشتباكات والاستهدافات، وقد اعترفت تركيا بمقتل 5 منهم.
وأشار مصدر إلى وجود معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية- السورية، وعدد الذين قُتلوا مرشح للارتفاع؛ لوجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:42 AM
مقتل 17 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا و4 من قوات سوريا الديمقراطية
تمكّنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في مدينة رأس العين بريف الحسكة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن "قسد" استعادت السيطرة على تلك المناطق، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية، وتتركز الاشتباكات الآن في منطقة معبر رأس العين، بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.
وبحسب "الحرة"؛ وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 17 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا خلال الهجوم المعاكس لـ"قسد" في رأس العين، كما قُتل أربعة عناصر من "قسد" في الاشتباكات ذاتها.
وأضاف المرصد أن قوات من التحالف الدولي تنتشر في مدينة القامشلي ومدينة عين العرب (كوباني).
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية؛ فإن عدد عناصر "قسد" الذين قُتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، ارتفع إلى 85.
وارتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 76، بينهم 13 من خلايا أنقرة ممن قُتلوا خلال قصف واشتباكات مع "قسد"؛ فيما قُتل 8 جنود أتراك خلال الاشتباكات والاستهدافات، وقد اعترفت تركيا بمقتل 5 منهم.
وأشار مصدر إلى وجود معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية- السورية، وعدد الذين قُتلوا مرشح للارتفاع؛ لوجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
، "المرصد السوري": "قسد" تستعيد السيطرة على رأس العين بعد اشتباكات عنيفة ،
المصدر : الخليج 365
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