، محاولة تقدّم حوثية شمال اليمن يحطمها الجيش مُسقطًا قتلى وجرحي ،

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أحبطت وحدة من الجيش اليمني محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقال قائد اللواء الأول حرس حدود بمحافظة الجوف العميد هيكل حنتف؛ في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمينة: "إن مجموعة من مليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في سلسلة جبال الشعير التابعة لمديرية برط العنان؛ غير أن قوات الجيش صدت المحاولة، وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع".
وبحسب "حنتف"؛ فإن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي سقطوا بنيران الجيش الوطني بينهم قيادات ميدانية.
ومن جهة أخرى، أفشلت وحدات من الجيش اليمني، محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع محررة في جبهة الحشوة، بمحافظة وصعدة شمالي البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني: إن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التقدم إلى مواقع الجيش في جبال الربعة الاستراتيجية؛ غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل.
وذكر المصدر -بحسب موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية- أن مواجهات دارت بين الجانبين وقُتل وأصيب فيها عدد من العناصر الحوثية المدعومة من إيران.الجيش اليمني مليشيا الحوثي اليمن
محاولة تقدّم حوثية شمال اليمن يحطمها الجيش مُسقطًا قتلى وجرحيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-13
أحبطت وحدة من الجيش اليمني محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقال قائد اللواء الأول حرس حدود بمحافظة الجوف العميد هيكل حنتف؛ في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمينة: "إن مجموعة من مليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في سلسلة جبال الشعير التابعة لمديرية برط العنان؛ غير أن قوات الجيش صدت المحاولة، وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع".
وبحسب "حنتف"؛ فإن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي سقطوا بنيران الجيش الوطني بينهم قيادات ميدانية.
ومن جهة أخرى، أفشلت وحدات من الجيش اليمني، محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع محررة في جبهة الحشوة، بمحافظة وصعدة شمالي البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني: إن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التقدم إلى مواقع الجيش في جبال الربعة الاستراتيجية؛ غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل.
وذكر المصدر -بحسب موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية- أن مواجهات دارت بين الجانبين وقُتل وأصيب فيها عدد من العناصر الحوثية المدعومة من إيران.
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:20 AM
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
12:02 PM
فيما أفشل محاولة للمليشيات للوصول لمواقع محررة في جبهة الحشوة
أحبطت وحدة من الجيش اليمني محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقال قائد اللواء الأول حرس حدود بمحافظة الجوف العميد هيكل حنتف؛ في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمينة: "إن مجموعة من مليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في سلسلة جبال الشعير التابعة لمديرية برط العنان؛ غير أن قوات الجيش صدت المحاولة، وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع".
وبحسب "حنتف"؛ فإن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي سقطوا بنيران الجيش الوطني بينهم قيادات ميدانية.
ومن جهة أخرى، أفشلت وحدات من الجيش اليمني، محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع محررة في جبهة الحشوة، بمحافظة وصعدة شمالي البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني: إن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التقدم إلى مواقع الجيش في جبال الربعة الاستراتيجية؛ غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل.
وذكر المصدر -بحسب موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية- أن مواجهات دارت بين الجانبين وقُتل وأصيب فيها عدد من العناصر الحوثية المدعومة من إيران.
، محاولة تقدّم حوثية شمال اليمن يحطمها الجيش مُسقطًا قتلى وجرحي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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