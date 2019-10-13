، "نقل مكة" يتبرّأ من لوحة الزج بالشاحنات للحي السكني محمّلاً المسؤولية لهذه الجهة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تبرّأت وزارة النقل، ممثلة في فرعها بمكة المكرّمة، من اللوحة الإرشادية الواقعة على طريق "مكة - السيل" التي تعطي دلالة غير صحيحة للعابرين؛ حيث وضعت في طريق تغيَّر مساره منذ سنوات عدّة عبر جسر شُيّد بمحاذاة الطريق السابق.
وحمّل مسؤول في فرع النقل بمنطقة مكة المكرّمة؛ أمانة العاصمة المقدّسة مسؤولية اللوحة، لافتاً إلى أن اللوحة الإرشادية لا تتبع النقل، مؤكداً أنها تتبع أمانة العاصمة المقدّسة وهي التي قامت بتركيبها.
وكانت "الخليج 365"، قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً تحت عنوان: "لوحة على طريق السيل- مكة تربك المارة وتزجّ بالشاحنات داخل حي سكني"، جاء فيه أنه لا تزال لوحة إرشادية تقع على طريق "مكة - السيل" بالتحديد إشارة الشامل بالشرائع سابقاً، تصارع البقاء، دون أيّ فائدة مرجوة من بقائها بذات المكان، وليس لها أي دلالة لإرشاد السائقين العابرين، في ظل أن الطريق الذي وُضِعت من أجله تغيَّر مساره منذ سنوات عدّة عبر جسر شُيّد بمحاذاة الطريق السابق.
وتحدّث أحد السكان، حينها، عن أن اللوحة بوضعها الحالي تسبّبت في دخول مركبات الزوّار أوقات المواسم، والشاحنات إلى داخل الحي، خصوصاً ممّن يسلكون الطريق لأول مرة، مطالباً الجهة المختصّة بضرورة تغيير مكانها ووضعها في الموضع الصحيح.وزارة النقل مكة المكرمة السيل
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 11:44 AM
اللوحة صارعت البقاء على طريق تغيَّر مساره منذ أعوام عدّة فأربكت المارة والسائقين
تبرّأت وزارة النقل، ممثلة في فرعها بمكة المكرّمة، من اللوحة الإرشادية الواقعة على طريق "مكة - السيل" التي تعطي دلالة غير صحيحة للعابرين؛ حيث وضعت في طريق تغيَّر مساره منذ سنوات عدّة عبر جسر شُيّد بمحاذاة الطريق السابق.
وحمّل مسؤول في فرع النقل بمنطقة مكة المكرّمة؛ أمانة العاصمة المقدّسة مسؤولية اللوحة، لافتاً إلى أن اللوحة الإرشادية لا تتبع النقل، مؤكداً أنها تتبع أمانة العاصمة المقدّسة وهي التي قامت بتركيبها.
وكانت "الخليج 365"، قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً تحت عنوان: "لوحة على طريق السيل- مكة تربك المارة وتزجّ بالشاحنات داخل حي سكني"، جاء فيه أنه لا تزال لوحة إرشادية تقع على طريق "مكة - السيل" بالتحديد إشارة الشامل بالشرائع سابقاً، تصارع البقاء، دون أيّ فائدة مرجوة من بقائها بذات المكان، وليس لها أي دلالة لإرشاد السائقين العابرين، في ظل أن الطريق الذي وُضِعت من أجله تغيَّر مساره منذ سنوات عدّة عبر جسر شُيّد بمحاذاة الطريق السابق.
وتحدّث أحد السكان، حينها، عن أن اللوحة بوضعها الحالي تسبّبت في دخول مركبات الزوّار أوقات المواسم، والشاحنات إلى داخل الحي، خصوصاً ممّن يسلكون الطريق لأول مرة، مطالباً الجهة المختصّة بضرورة تغيير مكانها ووضعها في الموضع الصحيح.
، "نقل مكة" يتبرّأ من لوحة الزج بالشاحنات للحي السكني محمّلاً المسؤولية لهذه الجهة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "نقل مكة" يتبرّأ من لوحة الزج بالشاحنات للحي السكني محمّلاً المسؤولية لهذه الجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.