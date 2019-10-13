قمة فلسطينية سعودية في الرياض الثلاثاء المقبل

من المقرر ان تعقد قمة ثنائية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الرياض وذلك الثلاثاء المقبل في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر يومين .

وقال سفير فلسطين لدى السعودية بسام الأغا لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الأحد، ان الزيارة ستبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية القادمة .

على صعيد آخر قال الاغا ان المباراة التي ستجمع المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، مع نظيره السعودي، يوم الثلاثاء المقبل على إستاد فيصل الحسيني شمالي القدس المحتلة تعتبر تاريخية بين البلدين ، مؤكدا ان الزيارة رسالة واضحة ضد من يحاول ان يشوه صورة هذه العلاقة الفلسطينية السعودية المبنية على الاحترام المتبادل بين الشعبين وتأكيد على موقف السعودية الواضح من الشعب الفلسطيني وقضيته .

من جهته قال نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية تركي العواد إن هذه المباراة تحظى باهتمام إعلامي غير مسبوق، فقد وصل عدد الصحفيين المسجلين لدى اتحاد كرة القدم والذين أعربوا عن رغبتهم في تغطية فعاليات المباراة، إلى أكثر من 300 صحفي يمثلون العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.