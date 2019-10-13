السعودية اليوم / أمانة نجران تنجز 83% من أعمال مشروع درء أخطار السيول في عدد من الأحياء



نجران 14 صفر 1441هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

أنجزت أمانة منطقة نجران 83 % من عمل مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، بحي دحضه واللويزقة وشعب بران وزور آل الحارث، بقيمة إجمالية تقدر بـ 2.482.527 ريال .

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن المشروع يتكون من مزلقان خرساني بعجمة حي دحضة بطول 260 متراً، وحماية أكتاف للإسفلت بحي اللويزقة بطول 725 متر من الجانبين، وجدار ساند بحي شعب بران بطول 150 متراً ، وأعمال حماية خرسانية للسيول والأمطار بطول 100 متر بزور آل الحارث، مشيراً إلى أنه تم اختيار مواقع تنفيذ هذا المشروعات بناءً على دراسات موسعة أثبتت الحاجة لتنفيذه، والذي تسعى الأمانة من خلاله إلى حماية الأرواح والممتلكات من أخطار السيول أثناء هطول الأمطار على المنطقة.

//انتهى//

10:47ت م

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