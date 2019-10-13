السعودية اليوم / 33 متحدثاً و40 مشاركة علمية في مؤتمر الجبيل الصحي لطب الأطفال



الدمام 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

ينظم برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل في الـ 28 من نوفمبر المقبل، مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لطب الأطفال، بمشاركة 33 متحدثاً، يمثلون عدد من المستشفيات التخصصية والتعليمية بالمملكة، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، إلى التعريف بآخر المستجدات الطبية في طب الأطفال عبر تقديم أكثر من٤٠ مشاركة علمية عن أمراض الجهاز الهضمي، والكبد، وأمراض التغذية، وسوء الامتصاص، وأمراض الغدد الصماء، والسمنة والسكري لدى الأطفال، فيما ستتناول محاضراته الطبية التعريف عن أمراض الدم الوراثية لدى الأطفال، وأمراض الكلى، والصدرية والربو، والقلب والاوعية الدموية، والخدج والحضانة، والأمراض ذات الخطورة العالية.

وأعتمد المؤتمر من قبل الهيئة

// انتهى//

10:12ت م

0024



الدمام 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسينظم برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل في الـ 28 من نوفمبر المقبل، مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لطب الأطفال، بمشاركة 33 متحدثاً، يمثلون عدد من المستشفيات التخصصية والتعليمية بالمملكة، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.ويهدف المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، إلى التعريف بآخر المستجدات الطبية في طب الأطفال عبر تقديم أكثر من٤٠ مشاركة علمية عن أمراض الجهاز الهضمي، والكبد، وأمراض التغذية، وسوء الامتصاص، وأمراض الغدد الصماء، والسمنة والسكري لدى الأطفال، فيما ستتناول محاضراته الطبية التعريف عن أمراض الدم الوراثية لدى الأطفال، وأمراض الكلى، والصدرية والربو، والقلب والاوعية الدموية، والخدج والحضانة، والأمراض ذات الخطورة العالية.وأعتمد المؤتمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 30 ساعة طبية، مقدمة للممارسين الصحيين والطلبة المتخصصين في مجال الصحة، حيث سيشهد مؤتمر طب الأطفال لهذا العام توسعاً في العنوان والتخصص، وتسليط الضوء على الطرق الوقائية للسلامة من الأمراض.// انتهى//10:12ت م0024

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