السعودية اليوم / فرع الشئون الإسلامية بالمدينة المنورة ينظم محاضرة بعنوان "النزاهة" بمسجد قباء



المدينة المنورة 14 صفر 1441هـ الموافق 13 أكتوبر 2019م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً، بعد صلاة المغرب بمسجد قباء، محاضرة بعنوان (النزاهة )، يلقيها الدكتور عبدالعزيز بن عامر العامر .

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمدينة المنورة بمبادرة خير أمة .

// انتهى //

09:37ت م

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