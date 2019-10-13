السعودية اليوم / مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة



مكة المكرمة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة، وَفْقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة إحتمالية هطول أمطار اليوم، من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة .

ودعا المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر أثناء القيادة في الطرقات وقت الأمطار خشية الإنزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكاملة من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجيًا من الله السلامة للجميع .

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09:22ت م

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