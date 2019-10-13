السعودية اليوم / تعليم شرورة يطلق برنامج "المدارس المعززة للسلوك الإيجابي"



نجران 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم, الأسبوع المكثف لبرنامج "المدارس المعززة للسلوك الإيجابي"، بجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها .

ويهدف البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، إلى إيجاد بيئة مدرسية محفزة للسلوك الإيجابي، وتعزيزة لدى الطلاب والطالبات بأساليب علمية، والحد من السلوكيات السلبية في الميدان التربوي، إضافة إلى تنمية قدرات ومهارات المرشدين ومنظومة العمل التربوي بشكل عام .

واشتمل البرنامج على العديد من اللقاءات وورش العمل منها، التعزيز من حيث المفهوم والأساليب، والخطوات الإجرائية، ودور الشراكة بين البيت والمدرسة، إضافة إلى تعريف الطلاب والطالبات بجائزة السلوك الإيجابي وأهميتها.

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08:55ت م

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