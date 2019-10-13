السعودية اليوم / "الدروس المهمة لعامة الأمة" درس علمي بنجران غداً



نجران 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران غداً، درساً علمياً بعنوان "الدروس المهمة لعامة الأمة"، يقدمه نواف بن مسعود السريعي، وذلك بمسجد فاطمة الزهراء بحي العريسة بمدينة نجران.

ويأتي الدرس الذي يقام كل يوم اثنين، ضمن مناشط وبرامج المكتب خلال العام الحالي.

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08:32ت م

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