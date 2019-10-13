فيديو.. شاب يقتـل ذئباً أثار الذعر في المدينة المنورة

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تمكّن شاب من أهل المدينة المنورة من قـتل ذئب ظهر بالقرب من منزله، وأثار الذعر، وهدد السكان، بعد فشل محاولات كثيرة من التخلص منه.

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ووثق مقطع فيديو الشاب ممسكاً بالذئب بعد أن تمكن من قـتله، موضحاً أنه لم يُقدم على قـتله إلا بعد أن ظهر شرّه وخطره، وهدد حياة البشر، وتعدى على المواشي.

وأضاف الشاب في المقطع، أنه وغيره حاولوا قتـله بالسم لكنهم فشلوا، إلا أنه نجح هذه المرة في قتـله بسلاح هوائي من عيار كبير.