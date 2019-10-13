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بوتين يشيد بالعلاقات التاريخية مع السعودية ويدين اعتداءات أرامكو الإرهابية
كانت آخر زيارة له للمملكة في عام 2007
متابعات الخليج 365 - الرياض
يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً الاثنين زيارة تاريخية للمملكة يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتعد الزيارة التي توصف بـ”النوعية”، الأولى للرئيس الروسي للمملكة منذ 12 عاماً حيث كانت زيارته الأخيرة للمملكة عام 2007.
وتأتي زيارة الرئيس الروسي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض وموسكو تطوراً لافتاً في مجالات مختلفة، بما في ذلك التقارب المستمر منذ أربع سنوات في ملف الطاقة.
وسيكون ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين الأكبر خلال زيارة الرئيس بوتين للمملكة، حيث يتوقع أن تتوج المباحثات بتوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تعاون في ملفات الطاقة والصناعة والزراعة والتقنيات، بالإضافة إلى التعاون الثقافي.
وقبل زيارته قال الرئيس بوتين إنه يولي أهمية كبيرة لزيارته للمملكة العربية السعودية، مضيفاً أن العلاقات مع السعودية في السنوات الأخيرة تطورت بشكل كبير. وجاء كلامه في مقابلة أجرتها معه ثلاث محطات تلفزيونية هي العربية وسكاي نيوز عربية وروسيا اليوم.
ونقلت قناة العربية على موقعها على الإنترنت مقتطفات من المقابلة التي أشاد فيها بوتين بالعلاقات التاريخية الممتدة بين المملكة وروسيا، وسعيه إلى تطويرها.
وقال: “نحن ننظر إلى (المملكة) العربية السعودية كدولة صديقة لنا، لقد نشأت لدي علاقات طيبة مع الملك، ومع الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضاً. وعلاقاتنا تتطور عملياً في الاتجاهات كافة”.
وجدد الرئيس الروسي إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في السعودية.
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