وظائف هندسية وإدارية في شركة إميرسون الدولية

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - الخبر

أعلنت شركة إميرسون الدولية، اليوم الأحد، عن توفر وظائف هندسية وإدارية للعمل في محافظة الخبر.

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وأوضحت شركة إميرسون أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي هنا.