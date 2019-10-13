قوات سوريا الديمقراطية تستعيد السيطرة على معظم رأس العين

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت مصادر مطلعة، فجر الأحد، انحسار سيطرة القوات التركية على بلدات مدينة رأس العين إلى نحو 10%، بعد أن كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة خلال الساعات الماضية.

وبحسب المصادر الميدانية فإن تركيا لجأت إلى شن غارات جوية مكثفة على حي الصناعة في رأس العين، بهدف استعادته من قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، فيما تدور اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا بغطاء جوي من الطيران التركي وقوات سوريا الديمقراطية، وفقاً لـ”العربية”.

إلى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن مقاتلين موالين لتركيا أعدموا مدنيين في شمال شرقي البلاد.

Advertisements

وضمن سلسلة ردود الأفعال المنددة بالهجوم التركي في شمال سوريا، حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونوسون، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وقف العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي شمال شرقي سوريا والبدء في إجراء مفاوضات.

كما أكد جونسون لأردوغان خلال اتصال هاتفي استعداد بريطانيا وشركائها الدوليين لدعم أي مفاوضات تهدف لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن العملية العسكرية التركية من شأنها تقويض مساعي محاربة داعش.

إلى ذلك، عبر رئيس الوزراء البريطاني عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية شمال سوريا.