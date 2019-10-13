الان تتابع حلقات نقاش وورش عمل لتطوير أليات وعناصر حركة النقل للمعلمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي : دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي وبحضور المساعد للشؤون المدرسيه محمد النفيعي حلقات النقاش وورش العمل المقترحة لتطوير آليات حركة النقل. وذلك بمشاركة عدد من المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وتتضمن المناقشات مقدجمة موجزة عن ألية حركة النقل ، عناصر المفاضلة ، ضوابط حركة النقل ، رغبات النقل الخارجي وتعد هذه الحلقات لنقاش المقترحات المستقبلية لتطوير أليات وعناصر حركة النقل .

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