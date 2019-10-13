، لن تحتاج إلى "الحظر" بعد الآن على "إنستجرام" .. تعرَّف على الطريقة الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحديث جديد يغني المستخدم عن حظر أيّ شخص ويسهم في تقليل المضايقات

أطلقت منصة التواصل المصور "إنستجرام"، تحديثاً جديداً يغني المستخدم عن حظر أيّ شخص آخر، عن طريق وسيلة سحرية جديدة.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن الوسيلة السحرية الجديدة، أطلقت عليها "إنستجرام" اسم "تقييد المستخدم"، التي ستكون أقل وطأة من ميزة الحظر.

وستسهم تلك الطريقة في تقليل المضايقات عبر منصة "إنستجرام"، التي ستسمح لأي شخص بتقييد تفاعل أيّ مستخدم لحسابه.

وتمنع خاصية "تقييد المستخدم" على "إنستجرام" أيّ شخص من أن تصبح تعليقاته مرئية للجميع، ويمكن فقط لصاحب الحساب مشاهدتها عن طريق الضغط على أيقونة جديدة أطلق عليها "التعليقات البديلة".

كما لن تصل الإشعارات الخاصة بالتعليقات، التي يتركها المقيَّد، كما يمنع الشخص المقيد من معرفة أنك متصل بالإنترنت أو أن يقرأ رسائلك.

كما لن تكون رسائل المقيَّد موجودة في صندوق الوارد، بل سيتم نقلها من قسم الرسائل المباشرة إلى قسم طلبات الرسائل.

كيفية تفعيلها

يمكن أن تطبق ميزة "تقييد المستخدم" على "إنستجرام" على النحو التالي:

- انقر على أيقونة البروفايل الخاصة بك على "إنستجرام" من الشريط السفلي.

- انقر على زر القائمة أعلى اليمين.

- اختر خيار الإعدادات، ثم انتقل إلى أيقونة الخصوصية.

- ستجد من ضمن الخيارات خيار "الحسابات المقيدة" أسفل قسم التواصل.

- سيظهر شرح لطريقة عمل ميزة "تقييد المستخدم" في "إنستجرام"، فانقر على التالي.

- اذهب إلى المستخدم الذي تريد تقييده على "إنستجرام"، ثم اختره وانقر على زر التقييد.

- كما يمكنك الذهاب إلى الرسائل وانقر على علامة التعجب أعلى اليمين واختر خيار "تقييد المستخدم"، والأمر نفسه في التعليقات.