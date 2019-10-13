، لن تحتاج إلى "الحظر" بعد الآن على "إنستجرام" .. تعرَّف على الطريقة الجديدة ،

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أطلقت منصة التواصل المصور "إنستجرام"، تحديثاً جديداً يغني المستخدم عن حظر أيّ شخص آخر، عن طريق وسيلة سحرية جديدة.
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن الوسيلة السحرية الجديدة، أطلقت عليها "إنستجرام" اسم "تقييد المستخدم"، التي ستكون أقل وطأة من ميزة الحظر.
وستسهم تلك الطريقة في تقليل المضايقات عبر منصة "إنستجرام"، التي ستسمح لأي شخص بتقييد تفاعل أيّ مستخدم لحسابه.
وتمنع خاصية "تقييد المستخدم" على "إنستجرام" أيّ شخص من أن تصبح تعليقاته مرئية للجميع، ويمكن فقط لصاحب الحساب مشاهدتها عن طريق الضغط على أيقونة جديدة أطلق عليها "التعليقات البديلة".
كما لن تصل الإشعارات الخاصة بالتعليقات، التي يتركها المقيَّد، كما يمنع الشخص المقيد من معرفة أنك متصل بالإنترنت أو أن يقرأ رسائلك.
كما لن تكون رسائل المقيَّد موجودة في صندوق الوارد، بل سيتم نقلها من قسم الرسائل المباشرة إلى قسم طلبات الرسائل.
كيفية تفعيلها
يمكن أن تطبق ميزة "تقييد المستخدم" على "إنستجرام" على النحو التالي:
- انقر على أيقونة البروفايل الخاصة بك على "إنستجرام" من الشريط السفلي.
- انقر على زر القائمة أعلى اليمين.
- اختر خيار الإعدادات، ثم انتقل إلى أيقونة الخصوصية.
- ستجد من ضمن الخيارات خيار "الحسابات المقيدة" أسفل قسم التواصل.
- سيظهر شرح لطريقة عمل ميزة "تقييد المستخدم" في "إنستجرام"، فانقر على التالي.
- اذهب إلى المستخدم الذي تريد تقييده على "إنستجرام"، ثم اختره وانقر على زر التقييد.
- كما يمكنك الذهاب إلى الرسائل وانقر على علامة التعجب أعلى اليمين واختر خيار "تقييد المستخدم"، والأمر نفسه في التعليقات.
لن تحتاج إلى "الحظر" بعد الآن على "إنستجرام" .. تعرَّف على الطريقة الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-13
أطلقت منصة التواصل المصور "إنستجرام"، تحديثاً جديداً يغني المستخدم عن حظر أيّ شخص آخر، عن طريق وسيلة سحرية جديدة.
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن الوسيلة السحرية الجديدة، أطلقت عليها "إنستجرام" اسم "تقييد المستخدم"، التي ستكون أقل وطأة من ميزة الحظر.
وستسهم تلك الطريقة في تقليل المضايقات عبر منصة "إنستجرام"، التي ستسمح لأي شخص بتقييد تفاعل أيّ مستخدم لحسابه.
وتمنع خاصية "تقييد المستخدم" على "إنستجرام" أيّ شخص من أن تصبح تعليقاته مرئية للجميع، ويمكن فقط لصاحب الحساب مشاهدتها عن طريق الضغط على أيقونة جديدة أطلق عليها "التعليقات البديلة".
كما لن تصل الإشعارات الخاصة بالتعليقات، التي يتركها المقيَّد، كما يمنع الشخص المقيد من معرفة أنك متصل بالإنترنت أو أن يقرأ رسائلك.
كما لن تكون رسائل المقيَّد موجودة في صندوق الوارد، بل سيتم نقلها من قسم الرسائل المباشرة إلى قسم طلبات الرسائل.
كيفية تفعيلها
يمكن أن تطبق ميزة "تقييد المستخدم" على "إنستجرام" على النحو التالي:
- انقر على أيقونة البروفايل الخاصة بك على "إنستجرام" من الشريط السفلي.
- انقر على زر القائمة أعلى اليمين.
- اختر خيار الإعدادات، ثم انتقل إلى أيقونة الخصوصية.
- ستجد من ضمن الخيارات خيار "الحسابات المقيدة" أسفل قسم التواصل.
- سيظهر شرح لطريقة عمل ميزة "تقييد المستخدم" في "إنستجرام"، فانقر على التالي.
- اذهب إلى المستخدم الذي تريد تقييده على "إنستجرام"، ثم اختره وانقر على زر التقييد.
- كما يمكنك الذهاب إلى الرسائل وانقر على علامة التعجب أعلى اليمين واختر خيار "تقييد المستخدم"، والأمر نفسه في التعليقات.
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:55 AM
تحديث جديد يغني المستخدم عن حظر أيّ شخص ويسهم في تقليل المضايقات
أطلقت منصة التواصل المصور "إنستجرام"، تحديثاً جديداً يغني المستخدم عن حظر أيّ شخص آخر، عن طريق وسيلة سحرية جديدة.
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن الوسيلة السحرية الجديدة، أطلقت عليها "إنستجرام" اسم "تقييد المستخدم"، التي ستكون أقل وطأة من ميزة الحظر.
وستسهم تلك الطريقة في تقليل المضايقات عبر منصة "إنستجرام"، التي ستسمح لأي شخص بتقييد تفاعل أيّ مستخدم لحسابه.
وتمنع خاصية "تقييد المستخدم" على "إنستجرام" أيّ شخص من أن تصبح تعليقاته مرئية للجميع، ويمكن فقط لصاحب الحساب مشاهدتها عن طريق الضغط على أيقونة جديدة أطلق عليها "التعليقات البديلة".
كما لن تصل الإشعارات الخاصة بالتعليقات، التي يتركها المقيَّد، كما يمنع الشخص المقيد من معرفة أنك متصل بالإنترنت أو أن يقرأ رسائلك.
كما لن تكون رسائل المقيَّد موجودة في صندوق الوارد، بل سيتم نقلها من قسم الرسائل المباشرة إلى قسم طلبات الرسائل.
كيفية تفعيلها
يمكن أن تطبق ميزة "تقييد المستخدم" على "إنستجرام" على النحو التالي:
- انقر على أيقونة البروفايل الخاصة بك على "إنستجرام" من الشريط السفلي.
- انقر على زر القائمة أعلى اليمين.
- اختر خيار الإعدادات، ثم انتقل إلى أيقونة الخصوصية.
- ستجد من ضمن الخيارات خيار "الحسابات المقيدة" أسفل قسم التواصل.
- سيظهر شرح لطريقة عمل ميزة "تقييد المستخدم" في "إنستجرام"، فانقر على التالي.
- اذهب إلى المستخدم الذي تريد تقييده على "إنستجرام"، ثم اختره وانقر على زر التقييد.
- كما يمكنك الذهاب إلى الرسائل وانقر على علامة التعجب أعلى اليمين واختر خيار "تقييد المستخدم"، والأمر نفسه في التعليقات.
، لن تحتاج إلى "الحظر" بعد الآن على "إنستجرام" .. تعرَّف على الطريقة الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.