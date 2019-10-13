بالفيديو .. شاهد الحدث الأول من نوعه في منطقة جدة السعودية ..هل غضبت السماء من مما يحدث في المملكة ؟

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عدن - ياسمين التهامي -

نشر خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ، مقطع فيديو لتدفق المياه بشدة من شلالات جبل شدا في محافظة قلوة بمنطقة الباحة .

وأظهر الفيديو لحظة اندفاع المياه من شلالات جبل شدا بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم السبت . واتجهت المياه بسرعة إلى الشعاب التي فاضت بها ، فيما نشر الحصيني فيديو آخر قائلاً : ” بردية #الشبحه شرق أملج ” .

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أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

بردية #الشبحه شرق أملج

اليوم السبت الموافق 2019/10/12 pic.twitter.com/saX04XgP38 — عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini) October 12, 2019

أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

سيول شدا تهامة الباحه عصر اليوم السبت [فريق طقس الباحه]

متابعة خاصة ومتنوعة في السناب pic.twitter.com/1a9vW7azZl — عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini) October 12, 2019

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