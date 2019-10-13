- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. فلاديمير بوتين في لقاء على شاشة العربية لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. فلاديمير بوتين في لقاء على شاشة العربية لأول مرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء على شاشة “العربية”، هو الأول من نوعه، في تمام الساعة الـ12 ظهراً بتوقيت المملكة عن العلاقات بين المملكة روسيا.
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً الاثنين زيارة للسعودية يستقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتعد الزيارة التي توصف بالنوعية، الأولى للرئيس الروسي للمملكة منذ 12 عاماً .
وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض وموسكو تطوراً لافتاً في مجالات مختلفة، بما في ذلك التقارب المستمر منذ أربع سنوات في ملف الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. فلاديمير بوتين في لقاء على شاشة العربية لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.