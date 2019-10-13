صور.. مقتل 11 شخصاً جراء إعصار هاغيبيس في اليابان

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

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قُتل 11 شخصاً على الأقل في اليابان جراء إعصار هاغيبيس الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطاراً غزيرةً غير مسبوقة في البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون اليوم الأحد.

ولقي البعض حتفهم بسبب انزلاقات التربة، فيما جرفت المياه البعض الآخر وهم في سياراتهم مع فيضان مياه الأنهار بعد الهطول المستمر للأمطار.







