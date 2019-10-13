فيديو.. تركي آل الشيخ يزف نبأً سارًّا لزوار موسم الرياض

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن تخصيص هدية لزوار موسم الرياض من المواطنين والمقيمين والسياح.

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وأعلن آل الشيخ عن المفاجأة عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: ضيوفنا وزوار موسم الرياض من السعوديين والمقيمين والسياح، هدية الموسم لكم، قدم بسيارتك ورقمك وادخل السحب، قد تكون المحظوظ اللي بيكسب معنا تعديل سيارته وترهيمها على حساب موسم الرياض.

وأشار إلى أن تعديل السيارة سيكون من أكبر شركات تعديل السيارات العالمية:[email protected]