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اكتُشفت حديثًا ثغرة أمنية تسمح للمتسللين بالوصول إلى الصور الخاصة بك، باستخدام Cortana على Windows 10؛ ولكن هذه المشكلة تؤثر فقط على المستخدمين الذين قاموا بتمكين Cortana على قفل الشاشة؛ بحيث تحتاج فقط إلى إلغاء هذا الأمر؛ للتأكد من أنه لا يمكن لأحد الوصول إلى صورك.
ووفق ما نقلته "اليوم السابع" القاهرية عن موقع “mspoweruser” فلن تقوم شركة مايكروسوفت بتصحيح المشكلة؛ ولكن توصي المستخدمين بتعطيل Cortana على شاشة القفل؛ ولكن للقيام بذلك سوف تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:
1) افتح تطبيق Cortana من شاشة التطبيقات.
2) اضغط على زر القائمة على شكل (3 أشرطة أفقية) في الجزء العلوى الأيسر من تطبيق Cortana.
3) اضغط على خيار الإعدادات.
4) اضبط شريط تمرير خيار قفل الشاشة على "إيقاف" لمنع الوصول إلى التطبيق عند قفل الجهاز.تغرة أمنية ويندوز 10
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 08:57 AM
شركة "مايكروسوفت" لن تقوم بتصحيحها وأوصت بالحل عبر 4 خطواتثغرة أمنية خطيرة في ويندوز 10 تسمح بالوصول إلى صورك الخاصة
اكتُشفت حديثًا ثغرة أمنية تسمح للمتسللين بالوصول إلى الصور الخاصة بك، باستخدام Cortana على Windows 10؛ ولكن هذه المشكلة تؤثر فقط على المستخدمين الذين قاموا بتمكين Cortana على قفل الشاشة؛ بحيث تحتاج فقط إلى إلغاء هذا الأمر؛ للتأكد من أنه لا يمكن لأحد الوصول إلى صورك.
ووفق ما نقلته "اليوم السابع" القاهرية عن موقع “mspoweruser” فلن تقوم شركة مايكروسوفت بتصحيح المشكلة؛ ولكن توصي المستخدمين بتعطيل Cortana على شاشة القفل؛ ولكن للقيام بذلك سوف تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:
1) افتح تطبيق Cortana من شاشة التطبيقات.
2) اضغط على زر القائمة على شكل (3 أشرطة أفقية) في الجزء العلوى الأيسر من تطبيق Cortana.
3) اضغط على خيار الإعدادات.
4) اضبط شريط تمرير خيار قفل الشاشة على "إيقاف" لمنع الوصول إلى التطبيق عند قفل الجهاز.
، ثغرة أمنية خطيرة في ويندوز 10 تسمح بالوصول إلى صورك الخاصة ،
المصدر : الخليج 365
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