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أقام نادي الفروسية بالرياض، اليوم، حفل سباقه الـ (18) على كأس إمارة منطقة الرياض ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ، (2019 / 2020م).
واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكان الشوط الرئيس هو الشوط السابع على كأس إمارة منطقة الرياض.
بدوره، سلّم وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري؛ نيابة عن أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ كأس الإمارة لمدرب الجواد (يستحق) عبدالله بن مشرف؛ العائد ملكيته لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الذي حقّق المركز الأول في سباق الشوط السابع.
ونقل السديري؛ تهاني أمير منطقة الرياض، ونائبه، لصاحب الجواد الفائز.
نادي الفروسية سباق الخيل
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 08:46 AM
اشتمل على عشرة أشواط ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل"نادي الفروسية" ينظّم سباقه الـ 18 على كأس إمارة الرياض
أقام نادي الفروسية بالرياض، اليوم، حفل سباقه الـ (18) على كأس إمارة منطقة الرياض ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ، (2019 / 2020م).
واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكان الشوط الرئيس هو الشوط السابع على كأس إمارة منطقة الرياض.
بدوره، سلّم وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري؛ نيابة عن أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ كأس الإمارة لمدرب الجواد (يستحق) عبدالله بن مشرف؛ العائد ملكيته لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الذي حقّق المركز الأول في سباق الشوط السابع.
ونقل السديري؛ تهاني أمير منطقة الرياض، ونائبه، لصاحب الجواد الفائز.
، "نادي الفروسية" ينظّم سباقه الـ 18 على كأس إمارة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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