، احذر.. المشي البطيء قد ينبئ بأمراض قاتلة ،

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كشفت دراسة جديدة، أن سرعة المشي يمكن أن تساعد في التنبؤ بخطر الإصابة بأمراض قاتلة بما فيها الخرَف، قبل عقود من ظهور الأعراض.
واكتشف فريق من الباحثين أن أدمغة وأجساد الأشخاص الذين يمشون ببطء، تشيخ بسرعة أكبر مع بلوغهم 45 عامًا، مقارنة بغيرهم، وتميل الرئتان والأسنان والجهاز المناعي إلى أن تكون في حالة أسوأ.
وقالت "لين راسموسن" عالمة الأعصاب في جامعة Duke: "الأمر المذهل حقًّا هو أن هذا يحدث لدى مَن هم في سن 45 عامًا، وليس لدى مرضى الشيخوخة".
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "ديلي ميل"، أوضحت "راسموسن" أن علامات اعتلال الصحة في منتصف العمر، قد تُكتَشف من خلال اختبار بسيط للمشي.
وقال فريق البحث: إن الدراسة وجدت أن المشي البطيء يمثل علامة مشكلة صحية قبل عقود من العمر.
واستندت الدراسة إلى بيانات من دراسة طويلة، شملت 904 أفراد وُلدوا خلال عام واحد في دونيدن بنيوزيلندا، وحلل الباحثون حياتهم بأكملها حتى بلوغهم 45 عامًا.
ومنذ فترة طويلة، تُستخدم سرعة المشي كمقياس للصحة والشيخوخة لدى مرضى الشيخوخة.
ويمكن أن تؤدي النتائج إلى إطلاق برنامج فحص الطفولة لمرض ألزهايمر، وغيرها من الحالات التي تهدد الحياة.المشي البطيء الصحة
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 08:49 AM
دراسة حديثة استندت إلى بيانات 904 أشخاصاحذر.. المشي البطيء قد ينبئ بأمراض قاتلة
كشفت دراسة جديدة، أن سرعة المشي يمكن أن تساعد في التنبؤ بخطر الإصابة بأمراض قاتلة بما فيها الخرَف، قبل عقود من ظهور الأعراض.
واكتشف فريق من الباحثين أن أدمغة وأجساد الأشخاص الذين يمشون ببطء، تشيخ بسرعة أكبر مع بلوغهم 45 عامًا، مقارنة بغيرهم، وتميل الرئتان والأسنان والجهاز المناعي إلى أن تكون في حالة أسوأ.
وقالت "لين راسموسن" عالمة الأعصاب في جامعة Duke: "الأمر المذهل حقًّا هو أن هذا يحدث لدى مَن هم في سن 45 عامًا، وليس لدى مرضى الشيخوخة".
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "ديلي ميل"، أوضحت "راسموسن" أن علامات اعتلال الصحة في منتصف العمر، قد تُكتَشف من خلال اختبار بسيط للمشي.
وقال فريق البحث: إن الدراسة وجدت أن المشي البطيء يمثل علامة مشكلة صحية قبل عقود من العمر.
واستندت الدراسة إلى بيانات من دراسة طويلة، شملت 904 أفراد وُلدوا خلال عام واحد في دونيدن بنيوزيلندا، وحلل الباحثون حياتهم بأكملها حتى بلوغهم 45 عامًا.
ومنذ فترة طويلة، تُستخدم سرعة المشي كمقياس للصحة والشيخوخة لدى مرضى الشيخوخة.
ويمكن أن تؤدي النتائج إلى إطلاق برنامج فحص الطفولة لمرض ألزهايمر، وغيرها من الحالات التي تهدد الحياة.
، احذر.. المشي البطيء قد ينبئ بأمراض قاتلة ،
المصدر : الخليج 365
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