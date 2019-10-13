، يزور السعودية غداً .. بوتين: مَن يريد إلحاق الضرر بعلاقاتنا مع المملكة مخطئ ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الروسي: علاقتي طيبة مع الملك وولي العهد وتتطور في الاتجاهات كافة

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ غداً الإثنين، زيارة تعد الأولى لرئيس روسي للمملكة العربية السعودية منذ 12 عاماً.

وشهدت العلاقات السعودية - الروسية تطوراً كبيراً في مجالات مختلفة، وينتظر أن تشهد الزيارة تعاوناً اقتصادياً وزراعياً وصناعياً، وفي مجالَي التقنية والثقافة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية الرسمية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إن الهجمات على ناقلات ومنشآت نفطية في الخليج العربي لن تضر بالعلاقات بين روسيا والدول العربية.

وتابع في تصريحات تلفزيونية "في حال اعتقد أيّ شخص أن أفعال مثل احتجاز ناقلات النفط والهجمات على المنشآت النفطية ستؤثر بطريقة أو أخرى في تعاون روسيا مع الأصدقاء العرب، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو تضر بالتعاون مع منظمة "أوبك"، فهو مخطئ".

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال بوتين "نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كدولة صديقة لنا لقد نشأت لديّ علاقات طيبة مع الملك، ومع سمو الأمير ولي العهد أيضاً، وعلاقاتنا تتطور عملياً في الاتجاهات كافة".

وأشاد بوتين؛ بدور السعودية كلاعب دولي على المستويين السياسي والاقتصادي، وكذلك بالدور "المهم" الذي تلعبه الإمارات في حل الأزمات في المنطقة.

وأعرب عن إدانته للهجمات التي استهدفت منشآت شركة أرامكو، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها.

وجدّد الرئيس الروسي إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرّضت له منشآت أرامكو النفطية في السعودية، مشيراً إلى عدم دراية روسيا بشأن الجهة التي تقف خلف الهجوم، متابعاً أنه بغض النظر عمّن يقف وراء هذا الحادث، فإن روسيا تدين هذا النوع من الأعمال.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية