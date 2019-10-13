خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها من خلال منصة أبشر الالكترونية

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها في مقالنا هذا، حيث أصبح الموضوع أسهل ويتم من خلال شبكة الانترنت منذ أن وفرت وزارة الداخلية منصة أبشر الالكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين، والتي تجعلهم ليسوا بحاجة إلى الذهاب لمكاتب المرور والمصالح الحكومية وتضييع الوقت وبذل مجهود كبير.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن لجميع المواطنين الذي لديهم مخالفات مرور سواء كانت بقصد أو بدون قصد أن يقوموا بالاستعلام عن القيمة الخاصة بهذه المخالفات من خلال اتباع هذه الخطوات بدقة:

يجب أولاً الدخول إلى منصة أبشر الالكترونية.

وبعد ذلك إدخال رقم الهوية الخاص بك.

ثم بعد ذلك يظهر على الصفحة رقم قم بكتابته والضغط على موافق.

سيتم ظهور بيانات مطلوبة لك يجب أن تقوم بإدخالها.

وفي النهاية سيتم ظهور كافة المعلومات عن هذه المخالفات بصورة تفصيلية أمامكم، من حيث القيمة الخاصة بها وموعد ارتكابها ومكان تسجيلها أيضاً.

خطوات الاعتراض على مخالفات المرور

يمكن لمن لا يرضى عن قيمة مخالفات المرور الخاصة بسيارته أن يقوم بالاعتراض على ذلك من خلال الدخول إلى منصة أبشر في البداية، وبعد ذلك اختيار الخدمات المرورية، ثم اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية، وبعدها ستجد صفحة أمامك يوجد بها الشروط الخاصة بتقديم الاعتراض، ستقوم بالنظر إلى هذه المخالفات المسجلة على سيارتك، ويجب عليك أن تضغط على المخالفات المراد الاعتراض عليها، وتقديم الاعتراض ليتم إعادة النظر فيه.