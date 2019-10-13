السعودية اليوم / مقتل 11 شخصا على الأقل جراء إعصار هاغيبيس في اليابان



طوكيو 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

قتل 11 شخصا على الاقل في اليابان جراء إعصار هاغيبيس الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطارا غزيرة غير مسبوقة في البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون الأحد.

ولقي البعض حتفهم بسبب انزلاقات التربة، فيما جرفت المياه البعض الآخر وهم في سياراتهم مع فيضان مياه الأنهار بعد الهطول المستمر للأمطار.

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06:12ت م

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