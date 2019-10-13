موعد صرف الدفعة رقم 24 من برنامج حساب المواطن السعودي وأهداف البرنامج

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باطلاق برنامج حساب المواطن الذي يقدم الدعم المادي للمواطنين السعوديين، من الأسر محدودة الدخل، والذي يتم صرفه للمواطنين المستحقين شهرياً، في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، من خلال إيداع مبلغ الاستحقاق في حسابات المواطنين المستفيدين البنكية، ويهدف برنامج حساب المواطن إلى مساندة الأسر ذات الدخل المحدود، وفقاً للشروط والمعايير التي سنها القائمين على البرنامج.

موعد نزول حساب المواطن السعودي 1441

برنامج حساب المواطن هو أحد أبرز البرامج الوطنية التي أنشئت في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي لكافة المواطنين المقيمين على أرض المملكة، مع العلم أن هذا الدعم مقدم فقط للمستحقين والمستوفيين للشروط، ويتم التقديم على إعانة حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، التي تساعد المواطنين السعوديين في تخفيف العبء عنهم الناتج من زيادة الأسعار التي تسببت بها الإصلاحات الإقتصادية في المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

موعد صرف الدفعة 24 من برنامج حساب المواطن 1441

يبحث عدد كبير من المستفيدين من معونة برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة رقم 24 من حساب المواطن، والخاصة بشهر نوفمبر 2019، حيث أنه سوف يتم إيداع مبالغ الاستحقاق في حسابات المواطنين البنكية في يوم الأحد الموافق العاشر من نوفمبر، كما هو معتاد من قبل البرنامج، ومن الممكن الاستعلام عن كل ما هو خاص ببرنامج حساب المواطن من خلال موقع حساب المواطن الإلكتروني، والذي يتوافر به مواعيد الصرف وشروط الاستحقاق، وإمكانية التقديم لاستحقاق المعونة.